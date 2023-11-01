Мають дешевий вигляд: антитренди зими, яких вже треба позбутися

Перед початком зимового сезону вам варто розпрощатися з кількома речима, які вже давно вийшли з моди та вважаються неактуальними. Тренди постійно змінюються, тож вам варто знати про вбрання, головний убір та взуття на зиму, які вже стали старомодними.

Якщо ви не хочете виглядати дивно, то вам варто відмовитися від вбрання, яке може зіпсувати ваш загальний вигляд, пише 24 Канал.

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Стильний образ складається з базових елементів гардероба та довершується сезонними тенденціями. А всього лише одна антитрендова річ може миттєво зіпсувати образ та зіпсувати всі ваші старання.

Шапка з помпоном

Така шапка вже давно неактуальна. Нею важко доповнити стильний пуховик чи дублянку. Вони непрактичні та навіть смішно виглядають на дорослих людях. Шапка з помпоном найкраще підійде для дітей. Дорослим краще одягнути шапку біні.



Антитренди зими 2023 / Фото Pinterest

Шарф-снуд

Колись шарф-снуд був дуже популярним, однак вже тривалий період він не є модним та його майже ніхто не одягає. Замість такого шарфу краще одягніть однотонний шарф.



Антитренди зими 2023 / Фото Pinterest

Довгі угги

Вже кілька сезонів у моді короткі угги. Вони є надзвичайно популярними серед всього взуття цього сезону. А от від довгих уггів треба відмовитися, бо вони вже давно вважаються старомодними.



Антитренди зими 2023 / Фото Pinterest