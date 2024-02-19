Гості з минулого: речі, які повернуться в моду у 2024 році

Мода циклічна, тому речі, які вже давно забули, знову будуть актуальними. Вже незабаром в образах домінуватиме вбрання, яке було модним багато років тому.

Дизайнери люблять експериментувати, тому постійно створюють колекції звертаючись до минулих років, пише 24 Канал. Та не варто думати, що вони просто згадують про стару річ та залучають її в образи. Насправді вбрання проходить певне переосмислення і лише тоді з’являється на моделі під час показу.

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У 2024 році нас чекає досить цікаве повернення деяких речей, які ви якнайшвидше захочете на собі приміряти.

Капрі

Ці вкорочені штани з нульових знову будуть в моді. Чимало моделей виходили на подіум в капрях, тож модниці точно будуть демонструвати свої образи з цим елементом гардероба вже зовсім скоро. Найкраще капрі поєднуються з мінімалістичним вбранням та туфлями на підборах.



Речі з минулого, які знову будуть в моді / Фото Pinterest

Топи з високою горловиною

Такі топи – справжнє втілення естетики Old Money. Вони неймовірно пасуватимуть до штанів палаццо, штанів-сигарет, прямих джинсів чи спідниць-олівців. Робіть ставку на чорні, коричневі чи білі топи, які зможете поєднати з тренчами чи пальтами.



Речі з минулого, які знову будуть в моді / Фото Pinterest

Короткі шорти

Мода настільки швидко змінюється, що від довгих спідниць довжини максі ми перейдемо до ультракоротких шортів. Міксуйте їх з водолазками, жакетами, лонгслівами та светрами. Можете обирати між шортами зі стрейчу, екошкіри чи костюмної тканини.



Речі з минулого, які знову будуть в моді / Фото Pinterest