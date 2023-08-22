Антитренди сезону: яким речам більше не місце у вашому гардеробі

Інколи нам варто заглядати до свого гардероба та позбуватися від речей, які виходять з моди. Дізнайтеся, який одяг є антитрендовим, щоб більше не повторювати модних помилок.

Антитрендова річ доволі сильно псує наш образ, пише 24 Канал. Саме тому важливо розуміти, яке вбрання не є актуальним та що саме вже віджило своє.

Цікаво Антитрендові штани: що треба викинути з гардероба до кінця літа

До списку антитрендового одягу входить не надто багато речей, втім варто пам’ятати про їхню недоцільність та краще відмовитися від них.

Футболка з торочками

Футболки з яких висять торочки вже давно вийшли з моди, тому краще зробіть ставку на базові моделі.



Антитрендові речі / Фото з Pinterest

Туфлі замшеві на платформі

Такі туфлі зараз зовсім не в моді. Їхній пік популярності був ще 10 років тому. Краще віддайте перевагу класичним мінімалістичним туфлям-човникам чорного кольору. Вони дозволять вам отримати елегантний образ, а от замшеві туфлі на платформі лише спотворять ваш аутфіт.



Антитрендові речі / Фото з Pinterest

Шльопанці з хутром

Ні для кого не секрет, що хоч такі шльопанці виглядають мило, однак вони все ж таки дивні. До такого взуття важко підібрати відповідний одяг. Шльопанці з хутром дуже привертають до себе увагу, а ще сильно парять ноги, тож їх точно не можна назвати комфортними. Краще оберіть лаконічні шльопанці без жодних страз чи додаткових аксесуарів.



Антитрендові речі / Фото з Pinterest