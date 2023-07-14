Суцільний несмак: антитрендові речі, які можуть зіпсувати ваш образ

Сучасні дівчата навряд чи мають у своєму гардеробі цілу низку антитрендових речей, втім інколи таки зустрічається вбрання, яке здатне повністю зіпсувати образ, адже вже давно вийшло з моди.

У нашому гардеробі є всі шанси знайти антитрендову річ, пише 24 Канал. Таке вбрання ми може й не часто носимо, але ніяк не можемо викинути, бо думаємо, що колись-таки воно нам знадобиться.

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Навчіться прощатися з речима, термін придатності яких вже давно вийшов. Попри те, що мода циклічна і наші улюблені речі з часом знову можуть бути трендовими, втім все ж таки, вони пройдуть певну трансформацію перед тим, як увірватися в тренди знову. І точно не будуть мати такого вигляду, як раніше.

Якщо ви хочете мати презентабельний та гарний вигляд, радимо відмовитися від трьох речей, які давно втратили актуальність.

Комбінезон в горошок

Відмовтеся від такого яскравого комбінезону. Він зовсім зараз неактуальний та зможе швидко зіпсувати ваш загальний вигляд. Краще оберіть для себе мінімалістичний комплект, що складається з сорочки та вільних шортів.

Яскравий топ

Такі топи була в моді понад 10 років тому. Не одягайте їх, якщо не хочете отримати безглуздий вигляд.

Леопардова блуза

Блуза в леопардовий принт з об’ємними рукавами не є стильним елементом гардероба. Цю річ ніколи не одягають інфлюенсери, тож і ви не створюйте таких образів, якщо не хочете мати не досить гарний вигляд.