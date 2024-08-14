Мають дешевий вигляд: головні антитренди одягу, якого треба позбутися

Речі здатні створити красивий образ, а разом з тим зробити все для того, щоб вигляд став безглуздим. Вся справа в речах, які здатні зіпсувати аутфіт. Вони називаються антитрендовими, бо вже давно вийшли з моди, тому від них треба якнайшвидше позбутися.

Застарілі варіанти вбрання мають багато альтернатив, тож вам точно буде з чого вибрати, пише Fashion 24. Одяг, який давно втратив актуальність має старомодний вигляд. Складаючи гардероб пам’ятайте основне правило – ваш образ має складати база, а далі можете відштовхуватися від трендів.

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Тут теж важливо розуміти, що не всі трендові речі залишаються на своїх позиціях тривалий час. Деяке вбрання є актуальним кілька сезонів, інше ж стає таким собі певним мікротрендом та швидко здає свої позиції у світі моди. Тому перегляньте гардероб та відмовтеся від неактуальних позицій.

Блуза з поліестеру

Блузи чи сорочки з поліестеру – жах для шкіри та тіла, особливо в літню пору. Не одягайте їх, оскільки вони мають поганий зовнішній вигляд та й загалом почувати ви себе в таких речах будете не зовсім добре. Натомість робіть ставку на льон чи шовк, які дозволяють тілу дихати.

Взуття на танкетці

Танкетка намагалася увійти в тренди, втім поки що не засвоїлася настільки міцно, щоб це взуття отримало статус модного. Краще замість взуття на танкетках оберіть мінімалістичні босоніжки чи слінгбеки.

Різнокольоровий топ

Топи можуть мати кілька різних кольорів, однак виглядати вони мають довершено одне з одним. Хаотичні відтінки, які не поєднуються між собою краще уникати, якщо не хочете отримати безглуздий вигляд.

До антитрендів також належать туфлі з круглим носком, джинсові мінішорти та багатоярусна довга спідниця.