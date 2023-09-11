Антитренди осені 2023: ці речі вже ніхто не одягає

Кожного сезону варто переглядати свій гардероб та позбавлятися від речей, які вже віджили своє та вважаються антитрендовими. Краще позбудьтеся від того, що вже стало не модним та втратило свою актуальність.

Речі, які давно вже ніхто не носить, а на заміну їм з’являються нові, вважаються антитрендовими, пише 24 Канал. І як показує практика, вбрання яке вже тривалий період є всіма забуте, рідко повертається в тренди в тому ж самому вигляді.

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Так, мода циклічна, і часто одяг чи взуття, які були актуальними кілька років тому знову виходять на модну арену. Втім у більшості випадків це вбрання все ж таки проходить певну трансформацію.

Щоб ваш образ не був застарілим оновіть цієї осені певний одяг та взуття. Краще оберіть елементи гардероба, які є популярними та стильними. Не обов’язково гнатися за модними новинками, головне вчасно відмовитися від речей, які входять до списку антитрендових.

Костюм в клітинку

І хоч картатий принт в моді цього сезону, від костюмів у клітинку все ж таки варто відмовитися та обрати натомість костюм у смужку, який є актуальним у 2023 році.



Антитрендові речі 2023 / Фото Pinterest

Туфлі з відкритим носком

Мода на такі туфлі вже давно пройшла, тому не варто використовувати їх у своїх образах. Замініть їх на однотонні гостроносі туфлі на підборах.



Антитрендові речі 2023 / Фото Pinterest

Чоботи-ботфорти

Такі чоботи є зовсім непрактичними. Вам важко буде поєднати з ними трендові речі. Краще зробіть ставку на чоботах до колін на підборах.



Антитрендові речі 2023 / Фото Pinterest