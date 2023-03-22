Зіпсують увесь образ: 3 антитрендових сумки, яких треба позбутися
Серед всього різноманіття сумок знайшлося кілька моделей, які здатні кардинально зіпсувати образ. Радимо вам відмовитися від них, оскільки їхня актуальність та популярність вже давно минула.
Часом в продажі ще можна поміти антитрендові сумки, які вже давно не модні, пише 24 канал. На жаль, на інтернет-просторах все частіше можна помітити аксесуари, які зовсім не додають образу особливості, а навпаки, можуть все зіпсувати.
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Бананка
Поясні сумки вже не користуються такою популярністю, як це було раніше. Зараз бананки практично вийшли з ужитку, а модниці використовують натомість сумки через плече, які виглядають набагато стильніше.
Антитрендові сумки весни / Фото з Pinterest
Сумка "бочка"
Сумки "бочки", які були популярні ще в 2000-х роках зараз стали повністю антитрендовими. Ця модель сумки майже не використовується жодними знаменитостями та модницями, тож якщо ви знайдете таку у своєму гардеробі, то краще таки з нею розпрощатися.
Антитрендові сумки весни / Фото з Pinterest
Прозора
Сумки з прозорого матеріалу була популярною короткий період часу, тож тренд на неї вже давно минув. Якщо ви не хочете зловити на собі дивні погляди людей, які будуть розглядати вміст речей у вашій сумці, то краще оберіть для себе класичну чорну сумку.