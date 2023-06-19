Соромно носити у 2023 році: які сукні є антитрендами літа

Мода дуже часто змінююється, та навіть це не означає, що ми повинні оновлювати гардероб ледь не кожного місяця. Головне – відмовитися від речей, які вже давно втратили актуальність та дешево виглядають.

Щоб не виглядати старомодно, вам варто цього літа позбутися у своєму гардеробі від кількох суконь, пише 24 Канал.

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Стилісти вже багато розповіли про трендові сукні на літо, тож вам точно буде з чого вибрати. А от від суконь, які були модними колись – краще таки позбутися.

Сукня з пишною спідницею

Такий фасон сукні був у моді дуже давно. Здається, він точно б мав покинути наші гардероби, втім інколи такі плаття все ж таки зустрічаються. В очі кидається не лише застаріла модель сукні, але й часом різкі принти, які вже давно не використовуються у модній індустрії. Таким сукням однозначно не місце у вашому гардеробі!



Антитрендові сукні літа 2023 / Фото з Pinterest

Сукня з баскою

Якщо ви не хочете показати всім, що застрягнули у 2010 році, то спробуйте відмовитися від такої сукні. Зараз вони є зовсім неактуальними та абсолютно непривабливими. Ви точно знайдете для себе гідну альтернативу серед всього різноманіття суконь, а від плаття з баскою краще утриматися.



Антитрендові сукні літа 2023 / Фото з Pinterest

Сукня-сорочка

У цьому випадку варто пам’ятати, що сукня-сорочка може бути модною і трендовою лише коли вона з деніму. Всі інші варіанти одразу відкидайте, оскільки з модою такі плаття не мають нічого спільного.



Антитрендові сукні літа 2023 / Фото з Pinterest