Антитрендові щкіряні куртки на весну: від чого варто відмовитися

Шкіряна куртка вважається базою на весняний сезон, яка ніколи не вийде з моди. Втім варто зауважити, що не всі шкіряні куртки є актуальними і деякі вже є застарілими моделями.

Складно було не помітити топову шкіряну куртку у вінтажному стилі з потертостями, яка різко увірвалася в тренди та вже завоювала любов багатьох інфлюенсерів, пише 24 канал.

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Разом із тим класичні шкіряні куртки також залишаються в моді, лише в розмірі оверсайз. А от інші шкіряні куртки вже давно віджили свій зірковий час, тому від них варто позбутися.

Шкіряна куртка з малюнками

Куртка з малюнками та принтами вже давно вийшла з моди. Зараз такі зовсім неактуальні та лише зіпсують ваш образ. Якщо хочете виглядати стильно – зробіть ставку на базову модель в класичному кольорі.



Антитрендові косухи 2023 року / Фото з Pinterest

Шкіряна куртка з пуховим коміром

Куртку зі шкіри та ще й з пуховим коміром носили дуже багато років, тож якщо у вашому гардеробі така ще збереглася – постарайтеся її позбутися, адже сумнівно, що такий виріб ще колись повернеться в моду.



Антитрендові косухи 2023 року / Фото з Pinterest

Вкорочена косуха

В певний період була мода на вкорочені косухи, втім вони досить не раціональні, оскільки під них завжди треба було підбирати спеціальний одяг. Та й зараз вони вважаються антитрендовими, тож відкладіть таку куртку далеко в шафі і не повертайтеся до неї.



Антитрендові косухи 2023 року / Фото з Pinterest