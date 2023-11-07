Такі шапки соромно носити у 2023 році: від яких речей треба негайно відмовитися

Найчастіше ми беремося витісняти зі своєї шафи анитрендове вбрання, втім шапки також виходять з моди і варто позбуватися від застарілих варіантів, оскільки вони можуть добряче зіпсувати образ.

Важливо, щоб ваш одяг мав сучасний вигляд та відповідав тенденціям, пише 24 Канал. Красиво виглядатиме навіть базове вбрання, яке завжди є актуальним. Однак шапка застарілого фасону може вмить зіпсувати всі ваші старання.

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Шапка з помпоном

Постарайтеся не доповнювати свої образи дитячим варіантом шапки. Таких шапок ще досі є дуже багато в продажі, втім все ж таки радимо вам відмовитися від такого варіанту на користь класичної шапки біні, яка не зіпсує вашого образу.



Антитрендові шапки 2023 / Фото Pinterest

Шапка з надписом

Об’ємні надписи на шапках з кольорових ниток чи прикрашені бісером – вже давно вийшли з моди. Вони не вважаються модними та аж ніяк не довершують образ. Якщо у вашому гардеробі є така – рекомендуємо вам відмовитися від неї.



Антитрендові шапки 2023 / Фото Pinterest

Шапка зі стразами

Декоровані шапки різними стразами – це теж дитячий варіант, який складно буде поєднати з дублянкою, пальтом чи шубою з пуховиком. Особливо такі варіанти є непрактичними в яскравих кольорах.



Антитрендові шапки 2023 / Фото Pinterest