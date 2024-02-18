Забудьте про них: антитрендові речі, які вже ніхто не носить

Деякі речі варто залишити в минулому або й зовсім від них позбутися, адже вони вже вважаються застарілими та роблять ваш образ неактуальним. Не обов’язково гнатися за тенденціями, але вбрання, які вже віджили своє краще все-таки не одягати.

У вашій шафі точно є речі, які ви ніколи не одягаєте, пише 24 Канал. Вони можуть зберігатися там місяцями, а то й роками, в надії, що їхній час ще настане. Однак радимо вам не захаращувати полиці вбранням, мода на яке вже минула.

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Кожного сезону дизайнери представляють щось нове та цікаве, тому старомодним речам у ваших образах точно не місце. Вашим пріоритетом має бути класика та базовий набір речей, які завжди залишатимуться актуальними.

Плісировані спідниці

Відмовтеся від плісированих спідниць на користь довгих спідниць довжини міді з тканини, яка моделює фігуру та видовжує силует. Також обирайте шовкові спідниці, які чудово пасують до ніжних весняно-літніх образів. Спідниці-плісе були популярними кілька років тому, але наразі тренд на них згаснув.



Антитрендовий одяг 2024 / Фото Pinterest

В’язані жилетки

Жилетки вже не викликають такого захвату, як раніше, тому їх не варто застосовувати у своїх образах. Натомість краще оберіть кардиган чи доповніть лонгслів жакетом.



Антитрендовий одяг 2024 / Фото Pinterest

Мікросумки

У 2024 році на перший план виходять габаритні сумки та шопери, в яких може поміститися буквально все. Тому час попрощатися з мініатюрними сумками.



Антитрендовий одяг 2024 / Фото Pinterest