Антитренди весни 2023, які вже давно не в моді: цей одяг треба викинути

У моді кожного сезону з’являється нове вбрання, а разом із цим свою популярність втрачають речі, які ще зовсім нещодавно були для нас трендовими. Від чого варто відмовитися, аби не зіпсувати образ – читайте далі.

Навесні ми завжди хочемо оновити свій гардероб новими речами, пише 24 канал. Втім, яке вбрання б ми не одягнули, навіть, якщо воно буде супертрендовим, все може зіпсувати одна річ – антитренд, який вже давно вийшов з моди.

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Радимо вам трохи оновити свою шафу та відібрати речі, які були актуальними кілька років тому. Зараз вже їх ніхто не носить.

Сильно рвані джинси

Джинси з великими дирками відправлять ваш образ на кілька років назад. Позбавтеся цього елемента гардеробу, бо такі джинси аніскільки не зроблять вас стильними, а навпаки, покажуть вашу необізнаність у моді.



Антитрендові речі на весну 2023 / Фото з Instagram Amie Kok

Сорочка + трикотажна жилетка

Раніше такий стиль преппі вважався досить модним, але зараз вже трикотажну жилетку з сорочкою ніхто не носить. Краще носіть білу сорочку розміру оверсайз соло, але поєднувати її з жилеткою не варто, бо така стилізація вже давно неактуальна.



Антитрендові речі на весну 2023 / Фото з Instagram Amie Kok

Обтисла шкіряна куртка

Шкіряна куртка досі залишається в моді, однак вам точно треба відмовитися від вкороченого та обтислого варіану, оскільки таке вбрання лише спотворює образ. Робіть ставку на розмір оверсайз та вінтажні куртки з потертостями, які зараз дуже популярні.



Антитрендові речі на весну 2023 / Фото з Instagram Amie Kok