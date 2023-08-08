Таке соромно носити у 2023 році: які речі вже більше не в моді

У моді кожного сезону з’являється новий одяг, а разом із цим популярність втрачає вбрання, яке раніше було актуальним. Відмовтеся від кількох елементів гардероба, аби не зіпсувати свій образ.

Нам завжди хочеться оновити гардероб новими речима, пише 24 Канал. Втім, навіть якщо ви одягнете супертрендове вбрання, все може зіпсувати антитрендовий одяг, який давно вийшов з моди.

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Радимо вам збираючи літній гардероб та формуючи осінній, трохи оновити шафу та відібрати ті речі, які були актуальними кілька років тому, адже зараз вже їх ніхто не носить.

Жакет з підкоченими рукавами

Блейзер з підкоченими рукавами відправляє ваш образ на кілька років назад. Позбудьтеся цього елемента гардеробу, бо така річ аніскільки не зробить вас стильною, а, навпаки, покаже вашу необізнаність в моді.



Антитрендові речі 2023 / Фото з Pinterest

Леопардова сумка

Стилісти намагаються впроваджувати анімалістичний принт у наш гардероб. І якщо з вбранням це хоч трохи працює, то леопардова сумка – абсолютний антитренд. Краще оберіть базовий чорний аксесуар, який вдало працює з будь-яким вбранням.



Антитрендові речі 2023 / Фото з Pinterest

Сукня з рюшами

Рюші зараз в тренді, але варто звертати на фасон сукні. До прикладу, від такої сукні, як на фото, треба відмовитися однозначно. Таке плаття лише спотворює образ.



Антитрендові речі 2023 / Фото з Instagram