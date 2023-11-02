Викиньте їх негайно: 3 прикраси, які давно вийшли з моди

Цього року вам варто попрощатися з кількома прикрасами, які вже вийшли з моди та вважаються неактуальними. Вам варто знати не лише про тенденції в одязі, але й про прикраси, які вже давно вийшли з моди.

Ми звикли робити ревізію в гардеробі, втім прикраси також мають свій термін придатності, пише 24 Канал. Деякі аксесуари були модними багато років тому, а зараз на заміну їм прийшли зовсім інші вироби, тож вони вже вважаються антитрендовими.

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Постарайтеся прибрати прикраси, що навіяні несмаком та вже давно є неактуальними.

Браслет Pandora

10 років тому було дуже модно наповнювати браслет підвісками-шармами, і чим більше їх було, тим статуснішою видавалась прикраса. Та вже кілька сезонів такий браслет є символом несмаку. Їх витіснили браслети у стилі Cartier – мінімалістичні кільця на руках в золотого чи срібного кольору.



Антитрендові прикраси 2023 / Фото Pinterest

Кількаярусні ланцюжки

Такі прикраси також зовсім неактуальні. Мода на них була короткотривалою і швидко пройшла. Якщо у вас ще є такі прикраси в шкатулці – спробуйте їх позбутися, адже мода на них не повернеться.



Антитрендові прикраси 2023 / Фото Pinterest

Сережки пензлі

Сережки з бахромою виглядають не сучасно, тож можуть миттєво зіпсувати ваш образ. Їх також без сумніву можете викидати, адже ця прикраса давно є антитрендовою та не стан знову модною. Краще замініть такі сережки на мінімалістичні пусети.



Антитрендові прикраси 2023 / Фото Pinterest