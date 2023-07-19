Ніколи не вдягайте їх: антитрендові купальники, які зіпсують вашу відпустку

Настав період відпусток, багато з них будуть біля басейнів чи морів. Однак не варто забувати, що навіть серед купальників є антитрендові речі, які варто викинути.

Якщо хочете виглядати ефектно та стильно на пляжі, то доведеться попрощатися одразу з кількома варіантами купальників. Можливо, це ваші улюблені моделі, але цього року вони виглядатимуть застаріло, зазначає 24 Канал.

До теми Викиньте і забудьте про них: пляжні антитренди літа 2023

Купальники з рюшами

Купальники з рюшами на топі та бікіні вже давно вийшли з моди. Якщо у вашому гардеробі досі є такі, то не варто брати їх у відпустку. Зараз є чимало актуальних варіантів, тому вибрати точно буде з чого.



Антитрендовий купальник з рюшами / Фото Pinterest

Мінімалістичне бікіні

Купальники, які складаються з кількох шматків тканин, також вже не в моді. На відпочинку хочеться максимально розслабитися й не думати про те, що вбрання занадто відверте. Цього літа знову в тренді суцільні бікіні, які не лише комфортні, а й спокусливі.



Антитрендове мінібікіні / Фото з інстаграму Veronica Ferraro