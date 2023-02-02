Топ-3 антитрендових аксесуари, які можуть зіпсувати ваш образ

Ми знаємо, що неправильний одяг може вмить зіпсувати наш образ, втім це також стосується і аксесуарів. Усілякі обручі, шпильки чи окуляри, які вже не є модними, видадуть вашу необізнаність в тенденціях.

Не завжди сліпе слідування трендам – це запорука відмінного смаку та почуття стилю, пише 24 канал. Але слід пам’ятати, що речі, які вже давно вийшли з моди аніскільки не роблять ваш образ стильним, а аксесуари, які не користуються популярністю, можуть ще більше зіпсувати образ.

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Нове вбрання та аксесуари вриваються у тренди зі швидкістю світла, за ними часто неможливо встигнути та придбати все до свого гардероба. Однак краще відмовитися від трендових речей та складати образ з базового вбрання, ніж одягати застарілий одяг та немодні аксесуари. Які прикраси, які раніше доповнювали наш look вже не є модними – читайте далі.

Окуляри на голові

Носити окуляри на голові було ще модно в 90-х роках. Тоді це було ознакою вищого смаку, аби показати всім вартість аксесуару. Зараз ця мода вже давно є неактуальною.

Окуляри на голові зараз виглядають не дуже красиво. Це є ознакою поганого смаку, особливо, якщо вони на голові не на вулиці, але й в приміщенні. Краще заховати окуляри у футляр та одягнути за потреби. Нехай ця порада стане вам в нагоді вже зовсім скоро, у новому сезоні.



Антитрендові аксесуари / Фото з Pinterest

Шпилька з перлинками

Кілька років тому на шпильки з білими перлинками був справжнісінький бум. Здається такі аксесуари купили буквально всі. І якщо чимало модниць вже викинули цю річ, то інші ж зберегли у шкатулці та інколи все ж таки прикрашають цією річчю своє волосся.

Кожен стиліст вам скаже, що ви будете виглядати в рази краще без цієї шпильки, аніж з нею. Тому не бійтеся попрощатися з цим антитрендовим аксесуаром.



Антитрендові аксесуари / Фото з Pinterest

Обруч для волосся

Раніше обручі для волосся були дуже стильним аксесуаром. Вибір їх був надзвичайно великий – від тонких моделей до широких різних кольорів. Втім зараз вкрай рідко зустрічаються інфлюенсери з обручами, а саме вони диктують нам тренди. Тому варто відкласти цю річ та поки що не користуватися.

Ймовірно, мода на обручі ще повернеться, втім пам’ятайте, що зараз вони вважаються неактуальними.



Антитрендові аксесуари / Фото з Pinterest