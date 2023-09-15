Головні антитрендові аксесуари: які речі роблять образ дешевим
Якщо ви будете користуватися цими аксесуарами та головними уборами, то вони будуть видавати ваш поганий смак. Краще перестаньте їх одягати, якщо не хочете поринути на кілька років назад у минуле.
Ці аксесуари та головний убір ще не скоро повернуться в моду, тому краще від них позбутися.
До теми Названо головні антитренди: від яких речей треба позбутися
Очіпок
Очіпок зав’язаний на волоссі був модний короткий період час і швидко зник з поля зору. Втім навіть зараз зустрічаються дівчата, які все ж таки доповнюють очіпком свої образи. Краще їх більше не використовуйте, адже вони давно вийшли з моди. Натомість одягніть базову косинку.
Антитрендові аксесуари / Фото Pinterest
Обруч на голову
Кілька років тому був справжній бум на об’ємні сатинові обручі, однак це був мікротренд, який швидко згас на модній арені після вражаючого сплеску. У 2023 році взагалі ніякі обручі не модні, тому краще одягайте кепку, як додатковий елемент гардероба у своїх образах.
Антитрендові аксесуари / Фото Pinterest
Кашкет
Такі козирки були модними багато років тому та зараз вже є зовсім неактуальними. Щоб не виглядати безглуздо, краще позбудьтеся від цього головного убору, адже він швидко може зіпсувати ваш загальний вигляд.