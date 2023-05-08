3 аксесуари, які вийшли з моди: не одягайте їх цієї весни

Найчастіше в антитрендах піднімають тему речей, які стали неактуальними та рідко коли мова заходить про аксесуари, втім у них також є термін придатності, тож деякі з них вже давно віджили своє.

Наш образ можуть повністю зіпсувати не лише антитрендові речі, але й аксесуари, пише 24 канал. Вашу необізнаність в тенденціях можуть викликати прикраси на тіло, різноманітні шпильки на волосся чи пояси для одягу, які вже давно перестали бути актуальними.

Читайте також Антитренди літа: список речей, які давно вийшли з моди

Слідування трендам – це не є запорука відмінного стилю чи смаку, але важливо пам’ятати про речі, які вийшли з моди. До прикладу, аксесуари, які були популярними кілька років тому – одягати більше не варто, адже справа не лише в тому, що вони не користуються популярністю, але й в тому, що вони можуть повністю зіпсувати образ.

Браслет Pandora

Такі браслети були суперпопулярними багато років тому, а зараз вони вже відійшли в минуле. Якщо не хочете створити «дешевий» образ, то краще відмовтеся від них на користь базового годинника чи мінімалістичного браслета із золота чи срібла.



Антитрендові аксесуари 2023 / Фото з Pinterest

Пояс в анімалістичний принт

У нульових була мода на довершення суконь поясами, але зараз це зовсім не раціонально та не модно. І хоч тренд на пояс вже минув вже давним-давно, в мережі все одно можна помітити дівчат, які одягають такі сукні з поясами, особливо в анімалістичний принт. Викиньте цей аксесуар подалі, щоб не виглядати безглуздо.



Антитрендові аксесуари 2023 / Фото з Vogue

Шпилька з перлинами

Бум на шпильки з перлинами вже давно минув. Постарайтеся стилізувати свої образи без цього аксесуара, якщо не хочете виглядати максимально дивно. Така шпилька видасть вашу необізнаність в трендах та зіпсує ваш образ.



Антитрендові аксесуари 2023 / Фото з Pinterest