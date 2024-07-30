Названо головне антитрендове взуття літа: від чого треба обов'язково позбутися

Щоб не створити старомодного вигляду, треба відмовлятися не лише від вбрання, але й від взуття, яке теж може бути антитрендовим. Якщо воно втратило свою актуальність, то може зробити ваш вихід ще гіршим.

Мода постійно змінюється, тому важливо стежити за гардеробом та змінювати старі речі на модні, щоб залишатися стильними, пише Fashion 24. Щоб не зіпсувати свій аутфіт, радимо дізнатися, яке взуття вже давно вийшло з моди.

Читайте також Fashion-знахідка: які літні спідниці варто купити у серпні

Еспадрильї

Таке взуття було модним кілька років тому, однак зараз на заміну йому прийшли різноманітні сандалі, балетки та лофери. Мода на них вже минула, тому не варто додавати таке взуття у свій гардероб, краще оберіть те, що зараз є популярним.



Взуття, яке вже не в моді влітку / Фото Pinterest

Балетки з металізованою вставкою

Саме такі балетки вже давно перестали бути модними, проте актуальним залишається взуття Мері Джейн, балетки в сіточку чи базові балетки з бантиками. Щодо кольорів, то можете робити ставку на базовий чорний або ж обирати те, що найбільше пасує до вашого гардероба.



Антитрендове взуття / Фото Pinterest

Кросівки з високою підошвою

Цей вид взуття певний час тримався на модному Олімпі, однак кілька років тому кросівки з високою підошвою зійшли з п'єдесталу. Краще оберіть для себе звичайні білі кросівки на пласкій підошві без будь-яких надписів чи декорування.



Взуття, яке вже не в моді влітку / Фото Pinterest

Які ще є антитренди у 2024 році

Квітковий чокер та логоманія вже не в моді, краще обрати інші аксесуари. Від сандалів на тракторній підошві радять утриматися через їх немодний вигляд. Більше читайте у нашому матеріалі.