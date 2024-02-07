Так одягатися не треба: антитрендові речі, які треба викинути та забути

Якщо ви не хочете виглядати старомодно, то вам однозначно треба позбутися від кількох речей, які дешевлять ваш образ. Увагу також треба звернути не лише на вбрання, але й на аксесуари.

Одяг підкреслює індивідуальність та відчуття стилю, але якщо одягатися в те, що давно вийшло з моди, то про красивий та модний образ можете забути, пише 24 Канал. Антитрендовий одяг не лише може додати кілька зайвих років, але й повністю зіпсувати ваш look.

Зверніть увагу Позбудьтеся цього у 2024 році: 8 речей, які уже не в тренді

Щоб мати гарний вигляд та не ловити на собі осудливі погляди, краще позбудьтеся від вбрання, яке дешевить. Натомість звільніть шафу від мотлоху та придбайте щось актуальне.

Жилетка-гусениця

Такий фасон був у моді дуже давно. Зараз такі жилетки, якщо вони ще й з натурального хутра, вважаються абсолютним несмаком та навіть моветоном. Свідомі бренди та покупці відмовляються від вбрання, задля якого використовують хутро тварин. Але навіть, якщо у вас є жилетка-гусениця зі штучного хутра – носити її все одно не варто, оскільки вона вмить псує увесь образ.



Антитрендові речі, які не варто більше носити / Фото Pinterest

Шарф-хомут

Такі шарфи, які обмотували навколо шиї – теж застаріла тенденція. Мода на них завершилася ще 10 років тому. Якщо знайдете такий у своїй шафі – не варто чекати на повернення його в моду, адже в найближчому майбутньому цього не буде. Всі модниці та інфлюенсери обирають довгі однотонні шарфи.



Антитрендові речі, які не варто більше носити / Фото Pinterest

Сумка-підробка

Немає нічого гіршого, аніж купувати підробку люксових брендів. Ніколи не віддавайте кілька тисяч гривень, а то й менше, за сумку Louis Vuitton, Saint Laurent, Gucci тощо. Натомість краще придбайте базову сумку без надпису в мас-маркеті.



Антитрендові речі, які не варто більше носити / Фото Pinterest