Антитренди зими: 3 речі, від яких варто відмовитися

Мода змінюється з сезону в сезон, тому варто слідкувати за тим, що зараз в тенденціях, а що вже стало старим та більше не використовується під час складання образів.

Fashion 24 провів аналіз вбрання на зиму та обрав кілька позицій, від яких рекомендовано відмовитися, якщо ви хочете мати гарний та стильний вигляд.

Читайте також Топ-3 антитрендових аксесуари, які можуть зіпсувати ваш образ

Шапка грубої в’язки

Головний убір з грубої в’язки зараз вже не є актуальним. Такі шапки досить громіздкі і не дуже стильно виглядають. Натомість краще оберіть шапку біні, яка вдало виглядає в парі з пуховиками, шубами чи дублянками.



Антитренди зими 2023 / Фото з Pinterest

Замшеві ботфорти

Ботфорти – стильне жіноче взуття, але від замшевих чобіт взимку краще відмовитися. Зараз таке взуття є пережитком минулого, тому краще обрати стильні челсі.



Антитренди зими 2023 / Фото з Pinterest

Шарф-снуд

Шарф-снуд зараз вважається ознакою поганого смаку. Він може вмить зіпсувати ваш образ, тому краще віддавати перевагу довгим шарфам, які є актуальними в холодну пору року.



Антитренди зими 2023 / Фото з Pinterest