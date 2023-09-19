Мають дешевий вигляд: антитренди вересня, яких треба позбутися

Позбувайтеся застарілого вбрання з вашого гардероба, щоб не мати антитрендового вигляду. Всі ці речі мають чимало альтернатив, тож вам точно буде з чого вибрати.

Якщо хочете бути стильними, то замініть речі, які вже давно втратили актуальність, пише 24 Канал. Це вбрання має старомодний вигляд, тож для того, аби не виглядати безглуздо, скористайтеся нашими порадами та замініть цей одяг на сучасне вбрання.

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Футболка з перлинками

У вашому гардеробі обов’язково повинна бути базова біла чи чорна футболка з натурального матеріалу, яка не буде сковувати рухів та буде вільно сидіти. А от від футболок з різноманітними малюнками та прикрасами варто позбутися. Футболка з перлинками точно немає нічого спільного з модою у 2023 році, тож без вагань позбудьтеся від неї, якщо не хочете мати безглуздий вигляд.



Антитрендові речі 2023 / Фото Pinterest

Джинси скінні з дирками

Широкі та мішкуваті джинси з дирками та легкими потертостями виглядають стильно, а от від обтислих джинсів скінні з великими дирками на коліні варто таки відмовитися. Ця модель джинсів є зовсім застарілою, тож лише зіпсує ваш образ, а не підкреслить його.



Антитрендові речі 2023 / Фото Pinterest

Спортивний леопардовий костюм

Анімалістичний принт є доволі тонкою межею між стильністю та антитрендовістю. Ці речі треба міксувати в образах дозовано. До прикладу, анімалістичний лонгслів в образі не зіпсує загального вигляду.

А от спортивний леопардовий костюм – абсолютний моветон, тому від такого вбрання краще відмовитися. Оберіть натомість базовий світшот і джогери в чорному чи сірому кольорі.



Антитрендові речі 2023 / Фото Pinterest