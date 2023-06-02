Антитрендові аксесуари: брендові сумки, які не варто купляти у 2023 році
Бренди кожного сезону презентують нові сумки, втім деякі інфлюенсери все ще носять старі моделі. Вони виглядають старомодними та можуть повністю зіпсувати образ.
Якщо у вашому гардеробі є брендові сумки, то радимо вам здійснити певну ревізію та позбутися від аксесуарів, які вважаються антитрендовими, пише 24 Канал.
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З цими сумками варто розпрощатися, навіть якщо ви їх сильно любите. Мода постійно міняється, тож те, що було в тренді раніше зараз вже втратило свою актуальність.
Jacquemus
Пік популярності цієї сумки вже давно минув. Вона трималася на модному Олімпі кілька років тому та довершувала всі образи світових інлюенсерів. Зараз чимало модниць вважають цю модель антитрендовою, тож довершують свої аутфіти іншими сумками.
Антитрендові сумки 2023 року / Фото з Pinterest
Marc Jacobs
Окрім того, що ця модель також вже давно втратила свою популярність, з нею найчастіше трапляється інша біда. Багато інтернет-магазинів продають дешеві підробки, що автоматично знецінює цю сумку.
Антитрендові сумки 2023 року / Фото з Pinterest
Pinko
Сумки від італійського бренду були доволі популярними 10 років тому. Тоді тільки починаючі інфлюенсери доповнювали такими сумками свої образи та вражали підписників відчуттям смаку. Зараз ця сумка вважається антитрендом.
Антитрендові сумки 2023 року / Фото з Pinterest
Dior
Ця сумка є улюбленою моделлю принцеси Діани. Важко сказати, що вона є антитрендовою та демонструє відсутність смаку, але поки що варто уникнути її в довершенні образів. Такі культові сумки не виходять з моди, але пік її популярності вже точно згаснув.
Антитрендові сумки 2023 року / Фото з Pinterest
Gucci
Найчастіше ця модель сумки Gucci найчастіше асоціюється з підробками, тому її краще уникати. Та й загалом, її версія також вже є застарілою.