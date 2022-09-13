Антитренди осені 2022: які речі вже стали не модними

Мода на речі досить часто змінюється. До прикладу, одяг, аксесуари чи взуття, які були в моді минулого сезону, зараз вже є неактуальними. Які речі очолили антитренди осені – читайте в матеріалі.

Усі дівчата люблять стильні речі і хочуть красиво виглядати, але одна антитрендова річ здатна все зіпсувати. Якщо ваш образ досить стильний та доглянутий, але ви доповнете його застарілим елементом гардероба, то ваш look не створить жодного приємного враження та лише спотворить аутфіт.

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Щоб вберегти себе від модних провалів – радимо звернути увагу на речі, які вже давно не користуються популярністю. Всі ми пам’ятаємо модні речі, яким буквально «заразився» увесь інстаграм, а інфлюенсери не переставали їх носити. Однак чим більший градус популярності, тим різкіше падіння. Тому ті вбрання та аксесуари, які лише донедавна були в моді – зараз вважаються антитрендом.

Колготки з принтом

Колготки з принтом втратили свою актуальність. Вироби з надписами та стразами вже давно застаріли. Такі колготки не входять у жоден список гардероба на осінь. Сучасні тренди пропонують робити ставку та класичні чорні чи бежеві капронки без жодних принтів.



Антитренди осені 2022 / Фото з Pinterest

Легінси зі штрипками

Легінси зі штрипками стали швидкоплинним трендом. Вони були на піку популярності минулого сезону, але чомусь не увійшли з такою популярністю в новий сезон. Зараз про штрипки вже всі забули. Інфлюенсери віддають більше перевагу широким джинсам на низькій посадці.



Антитренди осені 2022 / Фото з Pinterest

Штани з розрізами

Штани з розрізами також мали великий успіх минулого року, але чомусь такі штани чи джинси полюбилися не всім, тому зараз такі вироби вважаються антитрендовими. Краще зверніть увагу на штани палаццо, які чудово поєднаються восени і з пальтом, і з тренчем, і зі шкіряною курткою.



Антитренди осені 2022 / Фото з Instagram

Браслет з шармами

Браслети зі шармами у стилі Pandora вважаються антитрендовим аксесуаром, хоч і досі багато дівчат продвжує їх носити. Зараз стилісти радять обирати мінімалістичні браслети у стилі Cartier, без жодних додаткових деталей.



Антитренди осені 2022 / Фото з Pinterest

Мікросумка

Ймовірно, мікросумка не зможе зіпсувати вашого образу, але й не сильно прикрасить. Цієї осені в моді сумки-тоути, тож крихітні сумки Jaсquemus варто поки що відкласти до кращих часів.



Антитренди осені 2022 / Фото з Pinterest

Відкладений комірець

Відкладений комірець лише минулого року був у гардеробі кожної модниці, однак цей тренд швидко минув. Якщо вони ще є у вашому гардеробі, то ви можете зрідка їх одягати, але купувати новий комірець все ж таки не варто. Зараз їх майже не помітно в гардеробі it-girls.



Антитренди осені 2022 / Фото з Vogue

Сумки з масивним ланцюжком

Сумки з ланцюжками не вийшли з моди, але тут важливо звертати увагу на об’єм та розмір. Обирайте сумку з мінімалістичним ланцюжком, який не буде кидатися в очі. Якщо у вас є сумка з масивним золотистим ланцюжком – то такий аксесуар краще відкласти.



Антитренди осені 2022 / Фото з Pinterest

Шаховий принт

Шаховий принт в кілька епатів вривався на модний Олімп, однак таки не досягнув свого максимального піку. Наразі цей принт неактуальний, тому не варто купувати сорочки, жилетки чи верхній одяг у шахматний принт. Цієї осені все ще залишаються в моді светри на блискавці в чорно-білу смужку.



Антитренди осені 2022 / Фото з Vogue

Зелений колір

Зелений колір довгий період залишався на піку популярності впродовж кількох сезонів. У зеленому кольорі було все – топи, боді, кардигани, жакети, костюми і сумки. Втім зараз вже не варто робити ставку на таке вбрання, адже воно не є актуальним, як раніше.



Антитренди осені 2022 / Фото з Vogue