3 речі, які вийшли з моди: головні антитренди літа

Кожна дівчина хоче самовиражатися завдяки одягу, тож ніякі модні правила не стоять на заваді, аби створити унікальний образ. Втім стилізацію деяких речей все ж таки варто уникати, аби повністю не зіпсувати образ.

Краще відмовтеся від деяких речей, які вже давно не в моді, пише 24 Канал. Навіть, якщо ви поєднаєте їх із сучасними елементами гардероба, це все одно не врятує ситуацію, а ви будете виглядати так, ніби позбавлені смаку.

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Вам варто відмовитися від трьох речей, які додадуть вашому образу дивного вигляду. З моди вже давно вийшла футболка з обличчями, короткі джинсові шорти та лосіни з мереживом.

Футболка з обличчям

У моді цього року базові футболки нейтральних кольорів без надписів та малюнків, які мають всі шанси вписатися в естетику Old Money. Саме тому відмовтеся від футболок з обличчями, адже такі вже давно вийшли з моди.



Антитрендовий одяг 2023 / Фото з Pinterest

Короткі джинсові шорти

Якщо ви одягнете такі шорти, то автоматично привертатимете до себе багато уваги. Вони доволі непрактичні та ще й антитрендові. Зараз такі вже ніхто не носить, краще зробіть ставку на костюмні шорти.



Антитрендовий одяг 2023 / Фото з Instagram

Лосіни з мереживом

Такі лосіни – ворог будь-якого образу. І хоч мережево повертається в моду, втім такі лосіни – пережиток минулого. Радимо вам якнайшвидше позбавитися від такого виробу, оскільки він абсолютно не відповідає жодній модній тенденції.



Антитрендовий одяг 2023 / Фото з Instagram