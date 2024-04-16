Зіпсують ваш образ: 5 антитрендових речей квітня 2024

Багато людей слідкують за трендами кожного сезону. Надворі вже квітень, тож прийшов час дізнатися, які речі вже не актуальні. Відкривайте свою шафу, аби чимшвидше забрати звідти те, що не варто носити цього місяця.

Маленький спойлер: з моди навіть вийшов одяг, який ще зовсім нещодавно був популярний. Більше про антитренди квітня 2024, розкаже Fashion 24.

До речі Антитрендові аксесуари 2024 року: від чого остаточно треба відмовитися

Список антитрендових речей на квітень 2024

Вузькі джинси

Декілька років тому вузькі джинси, які були популярні у 2000-х, знову повернулися у моду. Найчастіше їх одягали під час пандемії коронавірусу. Однак цієї весни джинси скіні варто забрати з шафи.

Мереживні сукні

Якщо ви любите мережево, то краще оберіть красиву спідню білизну з цієї тканини. Адже такі сукні вже давно втратили свою актуальність і увійшли у список антитрендів 2024 року. Особливо не в моді занадто короткі плаття.

Які речі не варто носити у квітні 2024 / Фото Canva

Мікросумки

В один момент усі модниці світу почали скуповувати супермаленькі сумки, аби цікаво доповнювати свої образи. Однак цього сезону краще звернути увагу на великі моделі, бо маленькі втратили свою популярність.

Футболки з малюнками та написами

Мінімалістичні футболки вже давно у тренді. Цієї весни малюнки та написи також не в моді. Слід обирати більш стримані та елегантні моделі. Образ тоді доповнювати яскравими прикрасами та аксесуарами.

Широкий каблук та шпилька

У квітні варто купувати щось середнє між широким каблуком та шпилькою. Адже таке взуття вже також вважається антитрендовим. Зараз у магазинах безліч цікавих туфель та босоніжок, тож вибрати точно буде з чого.