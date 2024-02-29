"Це інша Аня": гімнастка Різатдінова вразила сексуальним перевтіленням

Спортсменка Анна Різатдінова поділилася зі своїми прихильниками кадрами з фотосесії. Гімнастка приміряла красиве вбрання та заговорила про власні зміни.

30-річна знаменитість влаштувала фотосесію та показала результат своїй аудиторії. Олімпійська чемпіонка позувала у студії. Це вже не вперше спортсменка красується перед камерою фотографа у красивому вбранні.

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Образ Анни Різатдінової

Знаменитість одягнула костюм, що складався з чорного топу та спідниці від українського бренду Lallier. Анна позувала перед камерою у мережевному топі на довгий рукав, який був прикрашений мереживним бра.

До верху гімнастка підібрала спідницю довжини міді на високій посадці, яка також була міксована з атласу та мережива. До такого аутфіту Анна Різатдінова підібрала навіть чорні мережевні панчохи.

Доповнили образ знаменитості чорні атласні туфлі на підборах, масивні сріблясті сережки, легкі хвильки на волоссі та ефектний макіяж. Над світлинами для спортсменки працювала ціла команда: фотограф, стиліст, візажист та майстер по зачісках.

Останнім часом Анна Різатднова публікує дедалі більше кадрів з фотосесій та демонструє свої розкішні образи. У дописі гімнастка зазначила, що стала зовсім іншою.

Це інша Аня: з іншими думками та ставленням. Трошки мудрості додалося та усвідомлення,

– написала знаменитість.

За інстаграм-сторінкою спортсменки стежить понад 150 тисяч прихильників, тож вони вже встигли зазначити в коментарях, як Ані личить її перевтілення.