Анджеліна Джолі показала вишуканий осінній образ: візьміть на замітку

Голлівудська акторка Анджеліна Джолі прилетіла у Венецію на кінофестиваль, який розпочнеться вже сьогодні, 28 серпня, й триватиме до 7 вересня. Знаменитість з’явилася на вулицях міста та вже встигла потрапити в об’єктиви папараці в красивому аутфіті.

Анджеліна Джолі прилетіла у Венецію, оскільки саме на цьому фестивалі пройде пройде прем’єра байопіку про співачку Марію Каллас з акторкою у головній ролі.

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Анджеліна Джолі у Венеції

Суперзірка прилетіла на 81-й Венеційський міжнародний кінофестиваль в ефектному вбранні, яке вона так любить. Анджеліна одягнула білий топ та чорні штані кюлоти. Верх зірка доповнила бежевим тренчем з короткими рукавами від бренду Christian Dior.

Попри те, що серпень ще доволі спекотний, особливо в Італії, акторка вирішила вже продемонструвати осінній look, тому доповнила тренчкот чорними чоботами з гострим носком на підборах.

Знаменитість розпустила біляве волосся, випрямила та довершила образ чорними сонцезахисними окулярами.



Розкішний образ Анджеліни Джолі / Фото Getty Images

Поки що акторка продемонструвала повсякденний образ, втім слід чекати її бездоганного виходу на червоній доріжці. Анджеліна вміє вражати своїми виходами, тож прихильники вже в очікуванні, що обере для себе акторка на червону доріжку.

Що цікаво, востаннє на цьому кінофестивалі Анджеліна Джолі була ще у 2007 році, відвідавши зі своїм тодішнім чоловіком Бредом Піттом прем’єру фільму "Як боягузливий Роберт Форд убив Джессі Джеймса".