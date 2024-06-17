Анджеліна Джолі вразила фанатів неймовірною сукнею з драпіруванням: стильний кадр

16 червня у Нью-Йорку відбулася 77-ма церемонія нагородження театральною премією Tony Awards 2024. На світську подію завітала Анджеліна Джолі зі своєю донькою Вів’єн.

Американська акторка останні роки не з’являється на екранах в нових ролях, оскільки присвятила свій час продюсуванню. У травні Анджеліна Джолі представила на Бродвеї свою п’єси "Аутсайдери", отримавши за неї статуетку Tony Awards у категорії "Найкраща продюсерка".

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Красивий образ Анджеліни Джолі

На захід, який відбувся у Лінкольн-центрі у Нью-Йорку, знаменитість з’явилася у красивій світло-бірюзовій сукні без бретелей від бренду Versace. Вбрання було оздоблене корсетним ліфом та драпіруванням, яке є цього сезону особливо популярним. Плаття доповнювала оксамитова накидка, яка прикривала оголені плечі Анджеліни.

Голлівудська акторка доповнила свій образ золотими аксесуарами та масивними металізованими браслетами. Вона випрямила світле волосся, а візажисти нанесли на обличчя красивий макіяж в коричневих тонах.

Креативна директорка бренду Донателла Версаче відзначила у своєму інстаграмі, що ця сукня створена ще у 2013 році, тож їй приємно, що крізь роки виріб Модного дому все одно не втрачає актуальності та виглядає сучасно й красиво.

15-річна донька Вів’єн одягнула білу сорочку зі смарагдовим бантиком, яку поєднала жилиткою та широкими штанами того ж відтінку. Свій look дівчинка доповнила кедами Converse.



Красивий вихід Анджеліни Джолі / Фото Getty Images

Що відомо про п’єсу "Аутсайдери"

Анджеліна Джолі створила нову сценічну адаптацію "Аутсайдери", засновану на романі С. Е. Гінтона та кримінальній драмі Френсіса Форда Копполи 1983 року.

Історія розповідає про братів Понібоя, Даррела, Содапопа та їх групу друзів після смерті батьків братів у 1960-х роках. В інтерв’ю Джолі зазначила, що це було її мрією "працювати з відданим й талановитим акторським складом".