Андре Тан випустив благодійні футболки, щоб допомогти жінкам та дітям, які постраждали від війни

Український дизайнер Андре Тан, який з перших днів війни допомагає українській армії, випустив благодійні футболки. Мета дизайнера – зібрати кошти та перевести їх до фонду Маші Єфросиніної.

Війна застала кожного українця зненацька. До останнього ми не вірили, що російська орда зайде на нашу землю та забиратиме в нас свободу. Війна досить добряче вдаряє по економіці країни, тож через деякий час українські підприємці оговталися та відновили роботу.

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Відомі українські бренди вирішили також підтримати економіку, тож відновили свої виробництва, більшість з яких переїхали на Західну Україну.

Андре Тан допомагає ЗСУ

З перших днів війни в тилу для наших військових працював модельєр Андре Тан. Дизайнер пошив велику кількість спальних мішків, флісові кофти, штани, жилети, розгрузки, балаклави та бронежилети.

За час війни Андре Тан створив новий бренд RDNT, кошти з продажу якого будуть передані на потреби ЗСУ. Дизайнер також вирішив допомогти жінкам, дітям та людям похилого віку, які постраждали від війни.

Дизайнер створив благодійні футболки

Він створив дві патріотичні благодійні футболки з надписом Stay with Ukraine за доступною ціною – 699 гривень. Всі кошти від продажу цих футболок дизайнер передасть до "Фонду Маша", який очолює телеведуча Маша Єфросиніна.



Андре Тан презентував благодійні футболки / Фото з сайту бренду



Андре Тан презентував благодійні футболки / Фото з сайту бренду

У своєму нещодавньому інтерв’ю Андре Тан розповів, як зберігає бойовий дух у команді та де бере натхнення у воєнний час.

"Слово fashion тепер має інший сенс. Коли над твоєю головою проноситься ракета, коли ти прокидаєшся і засинаєш під звуки сирени, все набуває іншого сенсу. Нові проєкти необхідні, тому що економіка країни повинна працювати, щоб забезпечувати надходження коштів у бюджет заради нашої спільної перемоги", – зазначив дизайнер.

Як і всі інші дизайнери, Андре Тан мріє про нашу перемогу, аби продовжити шити одяг "для найкрасивіших жінок у світі – українок".