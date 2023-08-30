Андре Тан назвав тренди верхнього одягу: цікава добірка

Відомий український дизайнер та фешн-експерт Андре Тан активно розповідає модницям про тренди нового сезону, як от-от настане. Він вже розповів про головні тренди осені, які презентували колекції брендів, а тепер розповідає своїй аудиторії про приклади модного верхнього одягу.

Свою особисту сторінку в інстаграмі Андре Тан міксує з порадами для модниць, які хочуть одягатися згідно з останніми тенденціями сезону. Дизайнер підготував відеоролик з актуальними прикладами верхнього одягу.

До теми Тренди осені 2023: які речі мають бути у вашому гардеробі

Шкіряна куртка у вінтажному стилі

"Шкіряні куртки давно стали важливою складовою нашого гардеробу. У цьому сезоні актуальними є саме вінтажні шкіряні куртки з потертостями і поясами на талії. Ви можете поєднувати їх з сукнями, продовжуючи тим самим життя улюбленим речам з літнього гардеробу, джинсами і всілякими штанами, а також речами в спортивному стилі", – зазначив Андре Тан

Шкіряний тренч

Тренчі залишаються актуальними і цієї осені, адже це річ універсальна і практична! Модним трендом цієї осені стануть саме шкіряні тренчі. Тренчкот чудово пасуватиме як до джинсів і кросівок, так і до сукні чи иуфель на високих підборах. Також тренчі гарно виглядають з в’язаними светрами, мініспідницями, штанними костюмами, сорочками та штанами палаццо.

Джинсова куртка

"Тренд на нульові роки продовжує залишатися в лідерах цієї осені. А що як не джинсова куртка є маркером 2000-х років? Джинсова куртка – річ універсальна, яка дозволяє виглядати стильно і почувати себе комфортно в будь-якому образі. Зверніть увагу на джинсовки синього, чорного або білого кольору. І не бійтеся джинсових монохромних образів", – заявив дизайнер.

Оверсайз пуховик

Такий пуховик подарує вам комфорт, тепло та стильний вигляд. Довгі оверзайзні пуховики — це ідеальний варіант на більш холодні осінні дні. Він підійде під усе без виключення! Це 100% must-have на осінь!

Пряме пальто

"Пальто – це універсальна річ, без якої важко уявити прохолодну осінь. Воно чудово виглядає як з джоггерами і кросівками, так і з сукнею і високими чоботами. Зверніть увагу на графітову, бежеву і чорну палітру такого верхнього одягу. Вони виглядають особливо вишукано", – додав Андре Тан.