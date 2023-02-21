Андре Тан назвав тренди весни 2023: які речі будуть найпопулярнішими

Відомий український дизайнер зі світовим іменем Андре Тан любить ділитися зі своїми прихильниками модними секретами та трендами сезону. Цього разу він розповів про тренди весни, які вже зовсім скоро будуть популярними.

Андре Тан вже давно став вірним порадником для багатьох українских модниць, адже він часто на своїй особистій сторінці в інстаграмі ділиться fashion-порадами, які допомагають дівчатам стильно виглядати.

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Весна вже близько, тож дизайнер вирішив розповісти, якими речами варто поповнити свій гардероб.

Речі у стилі 60-х

Андре Тан зазначив, що цієї весни настрій роблять 1960-ті: зухвале міні, соковиті фарби, стильні костюми, жакети з комірцями, короткі пальта та плащі. Якщо хочете виглядати ефектно, дизайнер рекомендує придивитися до модного вінтажу в стилі Джекі Кеннеді або Одрі Гепберн.



Трендове вбрання весни 2023 / Фото з Instagram

Штани з накладними кишенями

Зручні практичні штани нарешті увійшли в моду. І не тільки штани в стилі карго, але і модні джинси, і навіть звичайні повсякденні спортивні моделі тепер модно носити з кишенями.



Трендове вбрання весни 2023 / Фото з Instagram

Байкерська тема

"Мотоциклетна куртка — один із головних елементів байкерського стилю. Саме цей грубий, але водночас витончений предмет буде дуже популярним цієї весни", – зазначив Андре Тан.



Трендове вбрання весни 2023 / Фото з Instagram

Квіти на одязі

Цього сезону у світі моди особливо прийшлись до вподоби принти та аксесуари з великими квітами. Тож для весняної вечірньої прогулянки чудово підійде сукня з цим елементом декору.



Трендове вбрання весни 2023 / Фото з Instagram

Плісовані речі

Модельєр розповів, що спідниці та сукні з плісуванням повернулися в моду ще минулого сезону, але і цієї весни плісе залишиться актуальним. Спідниці, сукні, костюми — вибір речей у дуже великий, так що сміливо обирайте те, що вам до душі.



Трендове вбрання весни 2023 / Фото з Instagram