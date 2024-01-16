Андре Тан дав поради, як стильно поєднувати кольори у 2024 році

Стиліст і дизайнер розповів про комбінації, які будуть найбільш трендовими у новому році.

Заглиблюючись у світ моди, важко не звернутися до впливових особистостей, які власним прикладом надихають інших. Знаний стиліст Андре Тан у свій час став справжнім гуру для тих, хто прагне виглядати стильно та цікаво.

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Андре Тан не тільки втілює свої ідеї в модні образи, а і дає поради. Оскільки кольори – це мова самовираження, то дизайнер не змін оминути цієї теми у своєму інстаграм-блозі. Він розповів про трендові поєднання кольорів у 2024 році.

Пастельно-рожевий + червоний

Створюйте неповторні образи на власний смак, купуючи тільки якісний та зручний одяг. Від класики до актуальних трендів – в Obnova кожен знайде свій ідеальний look.

Ніжне поєднання з ноткою пристрасті. Червоний додає енергії та витонченості пастельному відтінку, тож виходить збалансований та яскравий вигляд.



Стильні поєднання кольорів / Фото Андре Тана

Кремово-жовтий + перламутрово-сірий

Дуже вишукане та аристократичне поєднання як на кожен день, так і на вихід. Кремово-жовтий, як теплий акцент, привносить в образ свіжість та весняну легкість. А перламутрово-сірий, з його переливами на сонці, додає дискретного блиску і створює враження невловимого шарму.



Стильні поєднання кольорів / Фото Андре Тана

Сірий + червоний

Класика, яка ніколи не виходить з моди. Ця динамічна комбінація ідеально підходить для створення стильних офісних образів або вишуканих вечірніх луків.



Стильні поєднання кольорів / Фото Андре Тана

Винний + синій

Дуже благородне поєднання – яскраве, але водночас час не занадто.



Стильні поєднання кольорів / Фото Андре Тана

Блакитний + коричневий



Спокій, стиль і стриманість – ось як Андре Тан описав це поєднання. Блакитно-коричнева палітра – це запрошення в світ елегантної простоти та стійкого шарму.



Стильні поєднання кольорів / Фото Андре Тана

Коричневий + білий

Дуже теплі та затишні образи виходять у цих кольорах. Чи то у формі коричневого пальта з білою блузою, чи футуристичних коричневих аксесуарів на білому фоні – це поєднання завжди надає вбранню витонченості.