Андре Тан назвав речі, без яких не обійтися навесні: добірка, яка вас зацікавить

Модний дизайнер Андре Тан постійно ділиться зі своїми підписниками сезонними трендами, тож цього разу також не впустив можливості та розповів, які ж речі на весняний сезон вважаються найпопулярнішими.

У своєму дописі український дизайнер описав багато цікавих трендів, які запропонувала fashion-індустрія, тож розділив кілька, на його думку, найцікавіших речей, без яких неможливо обійтися цієї весни.

Дивіться також З чим носити тренчі в новому сезоні: цікаві образи, які легко повторити

Також Андре Тан зазначив, що глобальною тенденцією весни є курс на жіночність, тому варто себе проявляти в різних образах та шукати витончені варіанти аутфітів.

Андре Тан назвав тренди весни

Спущені плечі

Дизайнер зазначав, що повернення спущених плечей на сукнях, светрах і топах вже полюбилося багатьом. Виглядає ця річ гарно й сексуально, тож радимо обов’язково додати її у свій гардероб.



Андре Тан назвав тренди весни / Фото з інстаграму дизайнера

Білий колір

Андре Тан каже, що білий чудово виглядає сам по собі, в монохромі чи різних комбінаціях. Це доволі весняний колір, тож без нього нам не обійтися цього сезону.



Андре Тан назвав тренди весни / Фото з інстаграму дизайнера

Багатошаровість

Актуальність нашарування різних речей переходить з осінньо-зимової пори у весняно-літній сезон. Поєднуйте топи з сорочками та жакетами, а поверх джинсів зав’язуйте картату сорочку.



Андре Тан назвав тренди весни / Фото з інстаграму дизайнера

Квіти

Навесні у моді буде квітковий принт, який вже встиг прикрасити вбрання нових колекцій багатьох брендів. Шукайте квіти на спідницях, сукнях та навіть прикрасах.



Андре Тан назвав тренди весни / Фото з інстаграму дизайнера

Поєднання білого та чорного

За словами Андре Тана, цього року нам треба по-новому глянути на комбінацію двох класичних, найпопулярніших кольорів. Важливе уточнення: білий та чорний поєднуйте у нерівних пропорціях. Тобто в образі має більше переважати одного кольору.



Андре Тан назвав тренди весни / Фото з інстаграму дизайнера

Занижена талія

Дизайнер радить звертати увагу на сукні з заниженою талією, які відрізняються приталеним кроєм. Пишна спідниця таких суконь починається не в частині талії, а бере свій початок біля стегон.



Андре Тан назвав тренди весни / Фото з інстаграму дизайнера