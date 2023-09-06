Як стильно виглядати восени: Андре Тан показав ідеї цікавих образів

Популярний дизайнер Андре Тан не забуває про своїх прихильників, тож опублікував у своєму інстаграмі чергові поради, які допоможуть дівчатам скласти цікаві осінні образи.

Розпочався осінній сезон, а це означає, що кожна модниця шукає для себе красиві стилізації вбрання.

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Восени, як завжди, виходить на перший план трикотаж, жакети, тренчі, лофери. Дизайнер не лише навів модні приклади образів, які можна застосувати вже у вересні, але й дав поради, як вдало скласти осінній образ.

Починайте складати образ з базового елементу

"Почніть з основи, такої як джинси, штани або однотонна сукня. Якісна база - це вже половина стильного образу, пам’ятайте про це", – зазначив Андре Тан.

Не бійтеся текстур та різних матеріалів

Шкіра, замша, шерсть, бавовна - обирайте та поєднуйте їх. Вони чудово комбінуються між собою в осінню пору року.

Не забувайте про аксесуари

За словами Андре Тана, аксесуари допомагають створити унікальний образ. Додайте шарф, шапку, капелюх та прикраси.

Підбирайте доречне взуття

Чоботи на низькому підборі, казаки, лофери або зручні кросівки — стильних варіантів цієї осені дуже багато.

Створюйте образ з трикотажу на основі подовженої спідниці чи штанів. Обидва варіанти підходять для осінніх образів.



Стильні осінні образи / Фото з інстаграму Андре Тана

Спідниця плісе чи мініспідниця в клітинку чудово поєднуються з лоферами та білими шкарпетками. Такий образ відсилається до шкільної естетики і виглядає дуже мило.



Стильні осінні образи / Фото з інстаграму Андре Тана

Довершуйте трикотажну сукню черевиками. Можете так стилізувати вбрання вже зараз. Таким чином ваш образ виглядатиме ще цікавіше.



Стильні осінні образи / Фото з інстаграму Андре Тана

Це базовий набір вбрання, який завжди підходить для будь-якої події – походу в офіс, на прогулянку чи побачення.



Стильні осінні образи / Фото з інстаграму Андре Тана

Подовжені штани дуже красиво виглядають зі светрами з горловиною та кросівками. Спробуйте повторити на собі цей образ.



Стильні осінні образи / Фото з інстаграму Андре Тана