Що одягнути на випускний: Андре Тан визначив найкращі образи

Традиційно наприкінці червня 11-класники святкуватимуть свій перший випускний. У цей особливий день кожна дівчинка хоче виглядати бездоганно, тож український дизайнер Андре Тан визначив кілька образів, які допоможуть стати королевою балу.

Перед випускним школярки часто спантеличені вибором вбрання, оскільки сукня, костюм чи комбінезон мають не лише гарно сідати по фігурі, але й відповідати всім поточним трендам сезону.

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Модельєр Андре Тан вирішив розібратися в образах на випускний та розповів про найкращі варіанти, які підкреслять красу та зроблять образ незабутнім.

Лялькова сукня

"Неймовірно жіночний та романтичний варіант, який підійде юним красуням. Ви прощаєтеся з дитинством, тому саме цей фасон буде дуже символічним. Повітряні тканини, грайливі фасони та ніжні кольори створять образ справжньої принцеси", – зазначив Андре Тан.



Стильні образи на випускний від Андре Тана / Фото з інстаграму дизайнера

Силуетна сукня

Така сукня є доволі елегантною та витонченою. Вона підкреслить всі переваги обтислим кроєм та вишуканими деталями й точно не залишить вас без уваги оточуючих.



Найкращі образи на випускний від Андре Тана / Фото з інстаграму дизайнера

Максі сукня

"Класика, яка ніколи не виходить із моди. Обирайте моделі з легких струмуючих тканин, таких як шовк, шифон або атлас, щоб підкреслити свою жіночність і красу. Не забудьте про аксесуари: масивні сережки, витончене кольє або клатч зроблять образ ще більш ефектним", – додав дизайнер.



Модні образи на випускний від Андре Тана / Фото з інстаграму дизайнера

Костюм

А от для тих, хто хоче виділитися, дизайнер пропонує стильний варіант – костюм. Жакет поєднуйте зі штанами та спідницею, додавайте цікаві деталі у вигляді квіткових аплікацій чи бахроми, щоб створити незабутній образ та не забувайте про аксесуари.



Цікаві образи на випускний від Андре Тана / Фото з інстаграму дизайнера

Комбінезон

Цей варіант вбрання може бути дещо незвичним для випускного вечора, але точно дозволить почувати себе впевнено. Обирайте моделі з тканин, що струмують, або з цікавими деталями, щоб зробити образ більш святковим.



Найкращі образи на випускний від Андре Тана / Фото з інстаграму дизайнера

Щодо взуття, радимо зробити ставку на мінімалістичних босоніжках з тонкими ремінцями в базових кольорах – білому чи чорному. Якщо хочете додати образу трендовості, обирайте червоний колір, металік чи леопардовий принт. Також вбрання доповнять елегатні туфлі зі шкіри чи замші, слінгбеки чи взуття на танкетці, яке вривається в моду цього сезону.