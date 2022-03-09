Andre Tan, Kachorovska, MustHave: які українські бренди активно шиють одяг для наших військових

Уже 2 тижні наші захисники боронять країну від ворожих окупантів. Багато українських брендів не змогли залишитися осторонь, тож зосередили свою увагу на пошитті одягу для військових.

Відомі дизайнери всіма силами допомагають українській армії, яка протистоїть кремлівським окупантам. Бренди перестали шити нові колекції, натомість зосереджують свою увагу на бронежилетах, балаклавах, термобілизні та іншому одягу, який зігріє наших військових.

Читайте також Гофіт Голан прийшла з подругами на показ Elie Saab в синьо-жовтому образі: вражаючий вихід

Andre Tan

Знаменитий український дизайнер шиє одяг для ЗСУ та тероборони. Кілька днів Андре Тан шив теплі куртки та спальні мішки для українців, які перебувають у скрутному становищі, а зараз всі зусилля зосереджує на пошитті бронежилетів. Лише за вчорашній день було відшито 2000 одиниць одягу для ЗСУ.

"Чи могли ми уявити, що компанія ANDRE TAN у 2022 році буде шити бронежилети замість суконь, флісовий одяг замість спідниць, спідню чоловічу білизну замість вишуканого жіночого одягу. Відповідь очевидна. Проте ми пишаємось, що сьогодні робимо саме це", – каже Андре Тан.

Dodo Socks

Магазин Dodo Socks долучився до підтримки української армії та створив колекцію шкарпеток "До перемоги!".Всього 3 дні зібрали на підтримку української армії – понад 1 мільйон гривень.

"1 100 000 гривень нам з вами вдалося зібрати всього за 3 дні на підтримку нашої армії. Всі ці кошти вже передані у фонд "Повернись живим", – зазначається в повідомленні.

CHER'17

Бренд української інфлюенсерки Тані Парфільєвої також не залишився осторонь в скрутний для України час. Бренд CHER'17 відшиває флісові худі, балаклави та термошкарпетки. 8 березня Таня зазначила, що всього за вечір їй вдалося зібрати 25 тисяч гривень. Цього мало б вистачити на 250 балаклав, хоча блогерка планує відшити їх вдвічі більше. А загалом вони вийшли на бюджет 120 тисяч гривень.

MustHave

Український масмаркет жіночого одягу MustHave допомагає нашій армії та теробороні міста Бердичів, що у Житомирській області. Швеї відшивають балаклави та жилети для військових.

Kachorovska

Український бренд Kachorovska, який спеціалізується на виробництві взуття, почав шити берци для військових. Українська підприємниця та засновниця бренду Kachorovska Аліна Качоровська зазначила, що зібрала 620 тисяч гривень для пошиття 800 пар берців.

IDoL

Український дизайнер чоловічого одягу Серж Смолін плете маскувальні сітки для військових. На своїй сторінці в Facebook Серж Смолін опублікував чотири фото, на яких показав процес створення маскувальної сітки в місцевому спортзалі.

Syndicate

Бренд Syndicate менш ніж за 7 годин зібрали майже 600 тисяч гривень для закупівлі тканини, що буде використана для пошиття 1100 комплектів термобілизни для ЗСУ та тероборони.

OneByOne

Український бренд жіночого одягу OneByOne шиє для наших захисників бронежилети та розгрузки. Також вони продають футболки "Доброго вечора, ми з України" та худі "Русский военний корабль, иди…". Гроші за продані товари підуть на допомогу ЗСУ.

Starchak

Бренд одягу Starchak об’єднав сили з брендом Loza. Щодня в команді працює 10 людей по 12 годин, які допомагають задовольнити нагальні потреби української армії. Наші військові гостро потребують термобілизну, шкарпетки та білизну. Також бренд працює над розробкою тактичного жилета.

Andreas Moskin

Український бренд чоловічих костюмів Andreas Moskin вже кілька днів шиє на виробництві все необхідне для наших захисників та захисниць. Для ЗСУ бренд пошив теплі шкарпетки та гольфи, балаклави та термобілизну.

Sidletskiy

Український дизайнер Ігор Сідлецький разом з командою переключив всі сили на допомогу нашим силам оборони. Бренд Sidletskiy невпинно працює від початку війни: шиють куртки, сорочки, шапки для потреб нашої армії.