Американський ведучий одягнув синій костюм та жовту сорочку на знак підтримки з Україною

У США пройшов концерт на підтримку України. Ведучий BJ Korros з’явився перед слухачами в образі в кольорах українського прапора.

У Каліфорнії відбувся благодійний концерт, завдяки якому змогли зібрати кошти потерпілим від війни дітям та передати до фонду Children's Emergency Fund.

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Ведучий заходу актор та режисер BJ Korros на знак солідарності з українським народом приміряв на собі синьо-жовтий аутфіт. Він одягнув жовту сорочку та синій костюм. Довершенням аутфіту став синій метелик та жовта хустка на надгрудній кишені.



Ведучий концерту підтримав Україну / Фото з Getty Images

Окрім ведучого, на сцену вийшла співачка Лаура Реймер, яка одягнула синю майку та жовтий шарф на шию.



Лаура Реймер підтримала Україну / Фото з Getty Images

Вбрання у синьо-жовтих кольорах одягають чимало людей, які хочуть висловити свою підтримку Україні.