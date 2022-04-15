Американський бренд Kenneth Cole продає кросівки з синьо-жовтими шнурівками на підтримку України

Модний бренд Kenneth Cole вирішив підтримати Україну в оригінальний спосіб. Тепер до покупки будь-яких кросівок вони видають безкоштовно синьо-жовті шнурівки.

Американський будинок моди, який був заснований у 1982 році Кеннетом Коулом та Семом Едельманом, вирішив також разом з усіма іншими брендами підтримати Україну.

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Дизайнери вирішили дарувати людям синьо-жовті шнурівки в кольорах національного прапора України до кожної покупки будь-яких кросівок.



Кросівки з синьо-жовтими шнурками від Kenneth Cole / Фото з інстаграму

Окрім цього, з кожної покупки на сайті модного будинку, бренд жертвує відсоток від прибутку гуманітарній організації Revived Soldiers of Ukraine, яка допомагає всім українцям, які постраждали від війни.

Ще раніше модельєр Кеннет Коул також виступав за підтримку України. Вітрини магазинів у Нью-Йорку були прикрашені QR-кодом з посиланням на сайт, в якому можна перевести кошти в благодійні організації, які допомагають українцям.