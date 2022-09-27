Фатальна жінка: Амаль Клуні одягнула на червону доріжку розкішну червону сукню

Знамените подружжя Джордж та Амаль Клуні продовжують разом з’являтися на публіці. Раніше вони відвідували прем’єру фільму "Квиток до раю", а нещодавно завітали на світську подію.

Актор Джордж Клуні та його дружина юристка виступили в ролі спікерів на заході History Talks 2022 у Вашингтоні, пише 24 канал.

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На червоній доріжці Конституційного залу DAR Амаль Клуні вийшла в неперевершеному аутфіті. Знаменитість одягнула довгу сукню червоного кольору з атласною підкладкою та мережевним верхом у квіти від бренду Elie Saab.

Сукню Амаль Клуні обрала з нової круїзної колекції 2022 року. Своє розкішне волосся дружина відомого актора вклала в кучері, а на обличчі зробила ефекний макіяж з акцентом на червоних губах. Образ Амаль Клуні доповнювали золотисті туфлі-човники на підборах.

61-річний актор обрав для прем’єри сірий костюм-двійку, яку доповнив чорною сорочкою. Образ він завершив чорними туфлями та годинником.



Розкішний вихід Амаль та Джорджа Клуні / Фото з Pinterest

Додамо, що Амаль та Джорж Клуні з'являються на публіці разом вкрай рідко. Навіть папараці застають їх разом нечасто. Подружжя більше любить проводити час наодинці та в колі рідних. Нещодавно вони з'явилися вдвох на прем'єрі комедійного фільму "Квиток до раю", в якому Джордж Клуні та його подруга Джулія Робертс грають головні ролі. На світський захід Амаль та Джордж обрали ефектні образи.

27 вересня знамените подружжя святкує восьму річницю весілля. Амаль та Джорж виховують двох двійняток – Еллу та Олександра.