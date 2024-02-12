Українські артистки alyona alyona і Jerry Heil цьогоріч представлятимуть Україну на Євробаченні у Швеції. Які саме вони матимуть костюми, поки що невідомо, проте їхні луки з Національного відбору уже стали предметом критики в соцмережах.

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Деякі українці вважають, що вбрання реперки зливалося з заднім фоном сцени, мало нецікавий вигляд і не підходить до життєствердного сенсу пісні.

Пояснення від alyona alyona

В інстаграмі виконавиця вирішила відреагувати на зауваження користувачів і опублікувала пост із поясненням свого вибору на користь чорного.

Я люблю його. В моєму гардеробі дуже багато чорних речей. Я люблю чорні худі, курточки, а також чорне взуття. Це частина мого стилю,

– написала alyona alyona.

Артистка каже, що для неї цей колір – це можливість виразити свої емоції та почуття. Вона додала, що чорний багато чого символізує, і ці речі не обовʼязково негативні.

Та навіть після пояснення не усі шанувальники підтримали думку артистки і залишили такі коментарі:

Я люблю чорний і одяг мені подобається, але на тому фоні вас було просто не видно. 2 голови з мікрофонами;

Мені здається, що під таку пісню на Євробачення мав би бути білий колір, раз ми співаємо про щось святе;

Chanel, Dior… Чорний – це завжди безпрограшний варіант в одязі. Мені здається, якби Jerry Heil була б у світлому, вийшло б гарне поєднання образів.

Але є і ті, хто порадив Альоні залишатися собою:

Дуже класний образ, дуже люблю чорний. Це класика;

Я люблю чорний. Бо це колір впевненої в собі людини. Якщо ти яскравий та світлий зсередини, чорний одяг балансує цю енергетику. Тим більше коли тобі не потрібно додаткового самовираження. В цій пісні чорний якраз виконує роль балансу.

Долучився до дискусії навіть берлінський стиліст, дизайнер та активіст за права людини Франк Петер Вільде. Користувачі знають модельєра за тим, що він уже понад рік підтримує Україну у війні проти РФ, щодня викладаючи тематичні селфі зі свого ліфта. Вільде написав, що чорний – це серйозність, елегантність і рішучість.

Чорний може бути сумним і також щасливим. Чорний поглинає світло, коли матовий; але також відображає його, коли блищить. Чорний – це концентрація і фокус; це означає траур, але також і зосередження на внутрішньому "я". Це дуже емоційний колір, хоча й не справжній. Чорний спокусливий, але водночас і далекий. Чорний – це любов.



Коментар Франка Вільде / Скриншот з інстаграму

Що відомо про Євробачення 2024

Перший півфінал Євробачення розпочнеться 7 травня, а другий – запланований на 9 травня. Гранд-фінал, де буде визначено переможця, відбудеться 11 травня.

Відомо, що alyona alyona і Jerry Heil виступлять саме в першому півфіналі.

