Алла Костромічова просить білоруських жінок не пускати синів та чоловіків на війну проти України

Українська модель Алла Костромічова записала емоційне відеозвернення до білоруських жінок .У ньому вона просить не пускати своїх чоловіків, синів та братів допомагати російським окупантам.

Знаменита українська модель Алла Костромічова, яку знають в усьому світі, просить білоруських жінок оговтатися і не допускати кровопролиття на українських землях. Вона опублікувала у своєму профілі в інстаграмі короткий відеоролик.

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Російські найманці вже 5-й день цинічно стріляють не лише по інфраструктурі чи воєнних об'єктах, а й по мирних мешканцях. Та українська армія чинить гідний опір рашистам та розбиває їхні війська.

Через нестачу палива та продовольства самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко хоче долучитись до окупантів й приєднати свою армію до їх складу.

Алла Костромічова звернулася до білоруських жінок

"Білоруські жінки! У мене до вас 2 питання. Перше: що говорити 6-річній дитині, яка вже четверту добу сидить голодна в підвалі, поки над нею вибухають ракети? Друге: у боротьбі за що саме помиратимуть ваші сини, чоловіки та брати на українській землі? Не пускайте! Нас не треба рятувати, у нас все було гаразд! Ваша Алла, російськомовна дочка офіцера чорноморського флоту", – звернулася Алла Костромічова.



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