Аліна Френдій і Таня Кодзаєва вийшли на вулиці Мілана з українським прапором: щемливі фото

Українські інфлюенсери Аліна Френдій і Таня Кодзаєва вийшли на вулиці Мілана з синьо-жовтим стягом на підтримку нашої держави. Дівчата привертають увагу всього світу до цинічного вторгнення Росії в Україну.

23 лютого в Мілані розпочався Тиждень моди. Блогерка з Тернополя Аліна Френдій та блогерка з Івано-Франківська Тетяна Кодзаєва, які мають власні бренди та співпрацюють з відомими марками, відправилися в Італію на показ осінньо-зимової колекції знаменитих дизайнерів.

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24 лютого вночі глава Кремля Путін оголосив "спеціальну військову операцію" на Донбасі, після якої на територію України вторглися ворожі війська.

Інфлюенсерка Аліна Френдій розповіла у своєму блозі, що коли прокинулася в Італії, побачила безліч пропущених телефонних дзвінків від тата і чоловіка. Вона якнайшвидше хоче повернутися додому, втім поки що це зробити не зовсім легко.

Тернополянка зазначила, що українці у Мілані почали об’єднуватися, а вона навіть змогла дістати український прапор, хоч це було й не просто.

Після показу Prada Аліна і Таня вийшли на вулицю Мілана з українським прапором. У період Тижня моди, біля локацій модних шоу завжди перебувають десятки фотографів з різних країн. Таким чином інфлюенсери намагаються привернути максимальну увагу ЗМІ.

Тут світові фотографи та відеографи зі всього світу, це мій єдиний шанс розповсюдити інформацію, поки я тут. Страшно боляче і соромно дивитися на російських інфлюенсерів, які просто одягнулися і пішли на показ, і пройшли повз нас. Соромно,

– написала Аліна Френдій.

Світлини дівчат вже потрапили у різноманітні профілі багатотисячних фотографів та активно ширяться мережею.



Аліна Френдій і Таня Кодзаєва підтримали Україну / Фото з інстаграму блогерки

Росія, зупини війну. Ми хочемо миру в Україну,

– підписала світлини блогерка.



Аліна Френдій і Таня Кодзаєва підтримали Україну / Фото з інстаграму блогерки



Аліна Френдій і Таня Кодзаєва підтримали Україну / Фото з інстаграму блогерки