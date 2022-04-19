Аліна Байкова зібрала 300 тисяч доларів на допомогу українським біженцям

Українська модель Аліна Байкова з перших днів війни бере активну участь в мітингам та долучається до допомоги українцям. Нещодавно на благодійному вечорі манекенниця зібрала карколомну суму – 300 тисяч доларів для біженців.

33-річна модель з Кропивницького, яка вже багато років живе та працює в Нью-Йорку, з перших днів війни не перестає ходити в синьо-жовтому вбранні на знак підтримки з Україною.

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Дівчина ходила на мітинг, обговорювала питання щодо в’їзду громадян з України на територію США з мером Нью-Йорка, а нещодавно стала ініціаторкою благодійного заходу, на якому вдалося зібрати чималу суму грошей.

Допомога українцям

Аліна Байкова з перших днів була в паніці, як і всі люди. Втім вона зрозуміла, що може допомогти та бути корисною для всіх, хто опинився зараз у скрутному становищі.

Мої перші активні кроки були разом із UN: я займалася розміщенням українських біженців на трьох круїзних кораблях,

– розповіла Аліна Байкова.

Друзі та знайомі моделі допомагають їй та активно долучаються до першочергових справ, зокрема, надаючи фінансову допомогу.



Аліна Байкова на благодійному заході / Фото з Jet Setter

Кілька днів тому у США пройшов благодійний захід, на якому разом із організацією Sébastien Angulo було зібрано кошти на допомогу волонтерам, які працюють на кордонах і зустрічають біженців.

"Я глибоко вдячна всім, хто допомагає і робить особистий внесок у нашу перемогу. Я й уявити не могла, наскільки багато людей підтримують Україну і переживають за її майбутнє. Я сподіваюся, що все це якнайшвидше закінчиться. Я молюся про це щодня. Хай живе Україна!", – зазначила Аліна Байкова.



Аліна Байкова на благодійному заході / Фото з Jet Setter