Аліна Байкова вразила виходом на Венеційському кінофестивалі у прозорій сукні: ефектний образ

Українська модель Аліна Байкова вже кілька днів відвідує червоні доріжки Венеційського кінофестивалю. Цього разу манекенниця з’явилася у прозорій сукні з прапором у руках.

Аліна Байкова відвідала прем’єру фільму американського режисера Євгена Афінеєвського про війну в Україні "Свобода у вогні".

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Цього разу знаменитість вийшла на червону доріжку з українським прапорцем в руках. 33-річна модель одягнула прозору сукню червоного кольору та розповіла про її значення у своєму інстаграм-сторіз.

Сьогодні я в червоному, але це не символ пристрасті. Я в червоному, тому що моя країна обливається кров’ю. Мої люди стікають кров’ю. І емоційно, і фізично,

– заявила Байкова.

Модель з’явилася на червоній доріжці в прозорій сукні від українського бренду Tasha Mano. Байкова приміряла плаття без бюстгальтера. Її сідниці доповнювала бордова шовкова баска. Вставки цієї баски виднілися на подолі плаття.

Свій аутфіт Аліна Байкова доповнила червоними туфлями-човниками, елегантним пучком та яскравою губною помадою на губах.



Ефектний вихід Аліни Байкової / Фото з Instagram



Ефектний вихід Аліни Байкової / Фото з Instagram