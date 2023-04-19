Модель Алессандра Амбросіо одягнула на фестиваль Coachellа топ від львівської дизайнерки

Бразилійська супермодель, відома як "ангел" Victoria's Secret Алессандра Амбросіо одягнула на фестиваль Coachellа топ від дизайнерки зі Львова Мері Фуртас.

Нещодавно у Каліфорнії стартував музичний фестиваль Coachellа, пише 24 канал. На цю подію з’їжджаються всі знаменитості та демонструють певне модне шоу. Посеред каліфорнійської пустелі вони демонструють свої стильні образи, які зовсім не схожі на їхні повсякденні виходи в містах.

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Здебільшого фестиваль Coachellа супроводжується стилем гранжу та духом вестерну. Зірки стрітстайлу обирають штани кльош у ковбойському стилі, масивні капелюхи, топи з бахромою, високі чоботи та короткі шорти, одягають різнокольорові прикраси з бісеру та роблять цікаві зачіски з косичок.

У своїх виходах вони демонструють зухвалість та сексуальність. Так, бразилійська модель Алессандра Амбросіо обрала для себе топ від українського бренду Cultnaked, засновницею якого є львів’янка Мері Фуртас.

Знаменитість обрала для себе короткий сріблястий топ у сітку STARDUST. На сайті бренду річ коштує понад 6 тисяч гривень (190 доларів). Алессандра доповнила топ "made in Ukraine" кольє з різнокольоровими камінчиками та зробила ефектну зачіску "Мальвіну" з вплетеними різнокольоровими пасмами.



Алессандра Амбросіо одягнула топ від українського бренду / Фото з Instagram

Нагадаємо, що вбрання від бренду Cultnaked обожнюють відомі знаменитості. Речі від української марки є в Кендалл і Кайлі Дженнер, Аріани Гранде, Зендаї, Жасмін Тукс та Меган Фокс. Відомі моделі та акторки обирали для себе неперевершені топи та штани з веганської шкіри.