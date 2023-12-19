Ікона стилю Алекса Чанг прийшла на зірковий захід у сукні від українського бренду: ніжні фото

Британська телеведуча, модель та стилістка зʼявилася у вбранні від Anna October на відкритті нової резиденції Max Mara.

Улюблениця світу моди Алекса Чанг обрала мінісукню-бюстьє з ліфом і драпіровкою на стегнах від українського бренду жіночого одягу Anna October для події, на якій зібралося багато стильних зірок.

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У короткому вбранні, на яке стилістка накинула шубу Teddy, вона зʼявилася на відкритті пухнастої резиденції Max Mara у Ковен Гардені в Лондоні.



Алекса Чанг у сукні українського бренду Anna October / Фото: інстаграм darren_gerrish



Алекса Чанг у сукні українського бренду Anna October / Фото: інстаграм darren_gerrish



Алекса Чанг у сукні українського бренду Anna October / Фото: інстаграм darren_gerrish

До слова, бренду Anna October уже 13 років. У 2022-му дизайнерка Анна Октябрь увійшла до переліку BoF 500 – списку професіоналів, які визначають розвиток глобальної індустрії моди, і вперше представила колекцію на Тижні моди в Парижі.

У їхній сукні цього року помітили Гейлі Бібер на побачення зі своїм чоловіком.

Цікаво! Світові знаменитості все частіше обирають вбрання для своїх виходів, виступів та фотосесій від українських брендів. Дизайнери з України вже давно завоювали прихильність та любов селебретіз. Яке вбрання світові зірки одягали від українських брендів у 2023 році – дивіться за посиланням.