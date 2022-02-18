Актуальні сумки на весняно-літній сезон: цікаві аксесуари, які сподобаються всім

Весна цього року потішить нас величезним різноманіттям стильних сумок. Нас чекає багато цікавих моделей та яскравих кольорів. Радимо вам звернути увагу на трендові моделі, які представили відомі бренди у своїх останніх колекціях.

Кожен образ, який ми створюємо, класичний, спортивний чи кежуальний, потребує аксесуарів. Сумки роблять наш аутфіт яскравішим та оригінальним, тому радимо придивитися до моделей, які довершать ваші весняні пальта, тренчі та куртки.

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Сумки з екологічних матеріалів

Екологічні матеріали стають популярнішими з кожним роком. Бренди W Anderson, Prada, Chloé, Karl Lagerfeld, Stella McCartney представили сумки із соломи, льону, веганської шкіри та переробленого поліестера.



Найпопулярніші сумки весняно-літнього періоду / Фото з інстаграму

Плетені сумки

Навесні нас чекає тренд на плетені сумки. Придивіться уважніше до сумок з характерним декором, які прикрашені бахромою і нагадують переплетення гілочок і вусиків рослин. Ймовірно, вже зовсім скоро ви побачите в образах модних інфоюенсерів сумку із плетінням з колекції Chloé весна-2022.



Найпопулярніші сумки весняно-літнього періоду / Фото з інстаграму



Найпопулярніші сумки весняно-літнього періоду / Фото з інстаграму

Яскраві кольори і металічний декор

Сумки з ланцюжками, які були актуальні в минулих сезонах, впевнено тримаються на позиціях і досі. Особливо показовою є модель бренду Moschino та Balenciaga Le Cagole XS.



Найпопулярніші сумки весняно-літнього періоду / Фото з інстаграму



Найпопулярніші сумки весняно-літнього періоду / Фото з інстаграму



Найпопулярніші сумки весняно-літнього періоду / Фото з інстаграму

Анімалістичний принт

Кожного сезону на подіумі з’являються речі в забарвлення зебри, леопарда чи тигра. Це модний тренд не оминув і сумки, тож обирайте до своїх образів цікаві моделі на весняно-літній період.



Найпопулярніші сумки весняно-літнього періоду / Фото з інстаграму



Найпопулярніші сумки весняно-літнього періоду / Фото з інстаграму

Апгрейд вінтажних сумок

Деякі люксові бренди цього року повернули в продаж свої культові моделі сумок. Вінтажні аксесуари в сучасній інтерпретації можна побачити у Gucci, Prada, Fendi.



Найпопулярніші сумки весняно-літнього періоду / Фото з інстаграму



Найпопулярніші сумки весняно-літнього періоду / Фото з інстаграму