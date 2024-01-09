Плетена, конверт та з ланцюжками: наймодніші сумки 2024 року

Цього року в моді будуть сумки різних кольорів, розмірів та форм. Сумка є важливим аксесуаром для кожної дівчини, тому радимо віднайти щось для себе з добірки трендових виробів.

Сумка не лише доповнює наш буденний образ, але й вечірній чи святковий. Без цього аксесуара просто неможливо обійтися. А ще є сумки, які підкреслюють наш образ, оскільки привертають до себе увагу оточуючих.

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Базові сумки – це чудово, але нехай у вашій колекції з’являться ще кілька цікавих моделей, якими ви залюбки зможете доповнювати образи з верхнім одягом та чоботами навесні чи носити з топами й шортами влітку.

Бути різною – це справжнє мистецтво, опанувати яке допоможе мережа мультибрендових магазинів одягу, взуття та аксесуарів Obnova . Тут представлений широкий вибір fashion-товарів: від актуальних аутфітів на щодень до спортивних та люксових брендів.

Серед представлених сумок є стримані моделі, які гарно впишуться до образу Old Money. Такі елегантні сумки з’явилися в Givenchy, Hermès та Michael Kors. А от сумка Balenciaga представлена з ланцюжками, аксесуар від Balmain прикрашають об’ємні квіти.

Велика сумка

Об’ємні сумки стануть дуже популярними у 2024 році. Вони функціональні, практичні та стануть незамінними під час довгих прогулянок, подорожей чи походу в спортзал, адже в такій сумці можна помістити багато важливих речей.



Модні сумки на 2024 рік / Фото Elle

Ланцюжки

Ми всі дуже любимо сумки з ланцюжками. Це помітили дизайнери та представили нові моделі сумок. Ця оригінальна деталь доволі красиво урізноманітнює річ.



Модні сумки на 2024 рік / Фото Elle

Сумка-конверт

Колись така сумка була в моді, тож після багатьох років модного вигнання знову повертається у fashion-світ. У сумці-конверті ви зможете помістити для себе усі найнеобхідніші речі: телефон, гроші, ключі, зарядку тощо.



Модні сумки на 2024 рік / Фото Elle

Червона сумка

Цей колір став справжні хітом у 2023 році та не втрачатиме своєї популярності у 2024 році. Можете обирати для себе сумки вишневого відтінку, які представили бренди Victoria Beckham, Chloé, Hermès і Bottega Veneta.



Модні сумки на 2024 рік / Фото Elle

Сумка-відро

Дизайнери представили сумку-відро в шкіряних варіантах білого, коричневого та бежевого кольору. Це доволі нестандартна сумка, але вона точно здатна підкреслити ваші образи.



Модні сумки на 2024 рік / Фото Elle

Масивний клатч

Обираючи масивний клатч, орієнтуйтеся на те, щоб він нагадував вам подушку, яку можна затиснути та носити під ліктем. Саме такі об’ємні аксесуари будуть модними у 2024 році.



Модні сумки на 2024 рік / Фото Elle

Заокруглена сумка

Сумка у вигляді півмісяця, краплі чи кола представлена у габаритних, чи компактних варіантах. Обирайте те, що вам більше до вподоби.



Модні сумки на 2024 рік / Фото Elle

Плетена сумка

Такі моделі завжди стають особливо популярними у весняно-літню пору. Придбайте собі на теплу пору року мінімалістичні чи великі варіанти сумок у вигляді шоперів.



Модні сумки на 2024 рік / Фото Elle