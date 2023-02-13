5 наймодніших суконь на весну: розкішна добірка

У теплий період року сукні посідають особливе місце в гардеробах дівчат. Сукні є зірками весняно-літніх колекцій на подіумах. Окрім того – це елемент вбрання, завдяки якому можна оцінити різні естетичні напрямки й течії, які надихають дизайнерів кожного сезону.

Які головні тенденції у виборі суконь нас чекають в новому сезоні та які фасони суконь будуть в моді – дивіться нижче у добірці.

Читайте також Трендові тренчі на весну 2023: стильні та модні фасони, які вам сподобаються

Сукня-комбінація

Такі сукні – головний тренд весни. Спідня білизна стала еталоном на подіумі. Бренди представили сукні на кшталт нічної сорочки з декольтованими вирізами з атласної тканини, з мереживом та вишитими деталями.



Наймодніші сукні на весну 2023 / Фото з Vogue



Наймодніші сукні на весну 2023 / Фото з Vogue

Асиметрична

Асиметрія – це один із найвиграніших варіантів серед суконь на сезон весна-літо 2023. Найпоширенішими варіантами є плаття на одне плече та сукні з вирізами на талії.



Наймодніші сукні на весну 2023 / Фото з Vogue



Наймодніші сукні на весну 2023 / Фото з Vogue

"Гола" сукня

Подіуми все ще не покидають «голі» сукні з напівпрозорих матеріалів. Вони впевнено продовжують з’являтися в колекціях модних брендів та ще більше завойовувати любов модниць.



Наймодніші сукні на весну 2023 / Фото з Vogue



Наймодніші сукні на весну 2023 / Фото з Vogue

Металева сукня

Металеві тони будуть дуже популярними у весняно-літньому сезоні. Срібний і золотий колір – абсолютний тренд, який обиратимуть всі вже незабаром.



Наймодніші сукні на весну 2023 / Фото з Vogue



Наймодніші сукні на весну 2023 / Фото з Vogue

Класичний крій

На подумі часто можна побачити одяг, який натхненний греко-римською культурою. Вже у новому сезоні в моді будуть речі класичних кольорів та крою. Це можуть бути романичні моделі, з драпіруванням та такі, що заслуговують на червоні доріжки.



Наймодніші сукні на весну 2023 / Фото з Vogue